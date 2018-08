Da Redação*

O formiguense Gilberto Freitas, coronel da Reserva do Exército Brasileiro faleceu aos 86 anos, nesse domingo (12), no Rio de Janeiro, onde morava.

Ele permaneceu internado por quase duas semanas até seu falecimento. A causa da morte não foi informada.

O corpo do coronel será transferido para Belo Horizonte. O enterro está marcado para esta terça-feira (14), às 9h, no Cemitério Bonfim, na capital Mineira, onde será enterrado no jazigo da família, no mesmo local onde foram enterrados os pais dele, dentre outros parentes próximos.