Nesta semana, os representantes do projeto Tatame do Bem, Rodrigo Assalin e Cida Leal, se reuniram com o empresário André Monteiro e o publicitário, Ariel Slailati. Na ocasião, foi discutida a mudança da identidade visual do projeto.

A iniciativa faz parte do processo de expansão do Tatame do Bem, que tem a empresa MRA como articuladora.

Rodrigo Assalin falou sobre a mudança da marca. “Qualquer pessoa, empresa ou entidade que não olha para frente, com o tempo corre o risco de estacionar. E toda nova caminhada requer preparação, condições adequadas e um mapa da rota. É esta a posição do Tatame do Bem, hoje. Chegamos a um patamar em que atendemos a quase 500 famílias. E a pandemia deixou isso bem claro para nós. Não se trata somente de dar aulas para essas crianças, ou assistência a suas famílias. Nós nos estabelecemos como norteadores dos seus futuros. Teremos que firmar o leme, ajustar as velas e ir em frente. Para isso, estamos contando com a parceria da MRA, através do nosso amigo André Monteiro, que nos apresentou o Ariel. É este artista que irá dar uma nova roupagem para o Tatame expandir para outras cidades do estado e, quem sabe, do país”, disse.

André Monteiro explicou que a parceria entre a MRA e o Tatame do Bem começou com a criação do projeto Cultura para Todos e teve seu ápice na Live 360º que conseguiu levar para o espaço digital, esporte, cultura, história e solidariedade em um evento de grandes proporções, com uma organização excepcional. “Com a live nós percebemos a amplitude da nossa parceria. Trabalhamos com um plano de contingência efetivo, com uma organização excepcional e quebramos todos os paradigmas, quando unimos esporte e cultura e, definitivamente, alcançamos milhares de pessoas, com uma energia muito positiva”, lembrou. “E é esse profissionalismo que queremos levar para dentro do Tatame do Bem. A visão da MRA, nossa preocupação com o social, nossa credibilidade, nosso conhecimento de mercado e das pessoas que movimentam este mercado. O Brasil precisa conhecer o Tatame do Bem”, destacou André.