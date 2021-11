O condutor envolvido no atropelamento de um homem de 57 anos na avenida Tabelião Juca Almeida, na sexta-feira passada (26), foi identificado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da rádio 93 Play, foi instaurado o procedimento competente e várias diligências foram realizadas sendo possível identificar o suspeito, um homem de 38 anos.

O homem confessou que realmente atropelou a vítima, de 57 anos, e a abandonou na praça Olinto Fonseca, em virtude de não possuir carteira nacional de habilitação.

A vítima encontra-se hospitalizada e, em decorrência da gravidade das lesões, está aguardando transferência para outro hospital.

O investigado responderá pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito (pena de 2 a 4 anos) com causa de aumento de pena de 1/3 pelo fato de não possuir CNH e deixar de prestar socorro à vítima e pelo crime de afastar-se do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída (pena de 6 meses a 1 ano).

As investigações ainda continuam em andamento.

Fonte: 93 Play