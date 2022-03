Uma idosa bateu e capotou o carro na Rua Camapuan, no bairro Alto Barroca, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (13).

Segundo informações de testemunhas, ela teria perdido o controle da direção do carro enquanto descia a rua após sair da missa em uma igreja da região, pouco depois das 10h, e estava sem o cinto de segurança.

Uma imagem de câmera de segurança mostra o momento em que o carro da idosa bate no portão de um dos prédios da rua e capota. A vítima, que tem idade estimada pelo Corpo de Bombeiros em 85 anos, foi retirada do veículo por moradores que presenciaram o acidente.

Ainda segundo testemunhas, ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o local. A vítima foi socorrida e estava consciente quando foi encaminhada para o Mater Dei. Até o momento, nenhuma informação sobre seu estado de saúde foi divulgada.

Moradores do prédio que teve o portão atingido pelo veículo acabaram ficando presos no local. Militares que trabalhavam no local jogaram ferragens para conter o vazamento de gasolina e não há nenhum risco de explosão. O veículo segue no local aguardando guincho para a retirada.

Fonte: Itatiaia