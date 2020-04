Uma paciente de 89 anos recebeu alta nessa quarta-feira (22) do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, depois de mais de 10 dias internada na unidade para tratar do coronavírus.

De acordo com a direção do hospital, o caso de Carlinda Paiva foi o primeiro a ter o diagnóstico positivo para a Covid-19 na instituição. Além disso, está entre os cinco casos confirmados no município, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Além de ser do grupo de risco da doença, por causa da idade, a paciente tem alzheimer. Carlinda ficou internada, mas não precisou ir para o Centro de Tratamento e Terapia Intensivo (CTI). Ao sair da unidade recebeu o carinho dos colaboradores da instituição.

Alta hospitalar na região

Nesta segunda-feira (20), o paciente Francisco de Oliveira, de 65 anos, recebeu alta do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis, depois de mais de 20 dias internado na unidade para tratar do coronavírus.