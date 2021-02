O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado de urgência/emergência nessa quarta-feira (24), devido à queda de uma senhora de 81 anos no interior de uma fossa desativada no Povoado de Campo Alegre, em São Gonçalo do Pará.

No local, a equipe observou que a vítima havia caído de uma altura de aproximadamente 4 metros, devido à rachadura da tampa de concreto armado que protegia a referida fossa no momento em que a idosa pisou sobre ela.

Após análise da cena, com utilização de um tripé de salvamento, demais equipamentos operacionais e técnicas de resgate, os militares do Corpo de Bombeiros de Divinópolis alçaram a senhora do fundo da fossa em total segurança.

Devido à vítima apresentar dores no membro inferior esquerdo e na região pélvica, a mesma foi atendida e encaminhada ao Pronto Atendimento pela equipe da Unidade de Suporte Básico do Samu.