Da Redação

Uma idosa de 76 anos foi vítima de roubo na rua Professor Joaquim Rodarte, no início da tarde dessa segunda-feira (12).

Segundo informações da PM, a vítima foi surpreendida por um jovem que a agrediu, jogando-a no chão, e roubou o celular dela.

Durante rastreamento, a PM abordou um homem, de 41 anos, na rua Goiabeiras, no bairro Geraldo Veloso, que confessou ter comprado um celular de um jovem conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes.

Os militares foram até a residência do suspeito, de 21 anos, localizada à rua Amendoeiras, no mesmo bairro. No local, o pai do jovem interferiu na ocorrência e foi preso junto com o filho.

O homem que comprou o celular também foi preso por receptação e o celular foi recuperado.