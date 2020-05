Uma idosa de 76 anos foi atacada por um cão de grande porte, nessa segunda-feira (18), na rua Sincero José Inácio, bairro Rosário, em Formiga.

De acordo com informações do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros, o animal fugiu da residência e, após atacar a idosa, a proprietária do cão, ao tentar retirá-lo, também foi mordida.

A senhora teve dilaceração no crânio e vários cortes na face. A dona do cachorro também teve vários ferimentos no rosto.

Elas foram socorridas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA. A raça do cão não foi informada.