Uma idosa de 61 anos foi atropelada na manhã desta quinta-feira (15), na rua Barão de Piumhi, Centro de Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, ela foi atropelada por um Ford/Fiesta. A vítima e o condutor, de 31 anos, relataram que não se recordavam com clareza dos fatos.

A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os peritos foram acionados e compareceram no local para apurar as causas do acidente.