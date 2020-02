Após ficar quase 24 horas desaparecida, uma idosa de 76 anos foi encontrada dentro de uma cisterna de seis metros de profundidade, no bairro Marisa, em Nova Serrana.

Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde desta terça-feira (11).

De acordo com o Cobom, a idosa relatou que foi buscar as contas de água e luz da casa dela, que está desativada, quando escorregou e caiu no buraco. Um vizinho ouviu os gritos de socorro e acionou os bombeiros.

A mulher foi resgatada com escoriações em uma das pernas e foi encaminhada para a UPA da cidade.