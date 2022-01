Uma idosa de 60 anos ficou ferida depois de cair e ser atingida por um ônibus do transporte público, na Avenida Brigadeiro Cabral, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis, nessa segunda-feira (17). A motorista prestou socorro à vítima e foi ouvida na Polícia Civil que vai investigar as causas do acidente.

Em nota, o Consórcio TransOeste, responsável pelo serviço de transporte público na cidade, disse que lamenta o acidente e está apurando o ocorrido. O consórcio disse também que está à disposição da vítima e familiares.

De acordo com a Polícia Militar, a idosa caiu quando descia do ônibus. Em seguida, uma das rodas traseiras do veículo passou por cima da perna da vítima.

A motorista, de 49 anos, contou que parou o ônibus para a idosa descer e não percebeu que tinha ocorrido o acidente.