Da Redação

Um Capotamento foi registrado na BR 494, próximo ao Distrito de Marilândia, em Itapecerica, na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 9h..

Após o acidente, a Central de Regulação do SAMU Oeste foi acionada para atendimento da vítima. Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itapecerica fez o atendimento de uma mulher de 78 anos. Ela estava consciente, com escoriações na face, corte em um dos supercílios, escoriações no braço esquerdo e edema em dois dedos.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis estava passando pela rodovia, e parou para dar apoio neste atendimento.