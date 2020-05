Os bombeiros de Barbacena compareceram, nessa quarta-feira (27), em uma residência no Loteamento Chácara Ceolin, onde se depararam com uma idosa, de 66 anos, no quintal de uma residência com vários ferimentos pelo corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi atacada por dois cães e que seus patrões não se encontravam na casa onde trabalha como empregada doméstica. Ela foi alimentar os animais no canil quando eles a atacaram, mordendo a região da cabeça, causando ferimentos no couro cabeludo, laceração da pele, ferimentos no rosto e ferimentos nas mãos provocados pelas mordidas dos animais.

Um vizinho ouviu os gritos da idosa e conseguiu conter o ataque dos cães. Logo em seguia, acionou os bombeiros.

A vítima estava confusa, agitada e desorientada, com queda da pressão arterial. Ela foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Regional de Barbacena, onde seguiu para procedimentos de sutura e recomposição da pele.