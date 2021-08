A maranhense Isabel Alves de Carvalho, conhecida carinhosamente como Dona Belinha, completou 120 anos de vida no domingo (15). Considerada a moradora mais velha de Bacabal, cidade a 252 km de São Luís, ela recebe diariamente o cuidado e carinho dos moradores da vizinhança onde vive.

Com direito a duas festas de aniversário, Dona Belinha celebrou mais um aniversário ao lado da família e de amigos. A centenária nasceu em 15 de agosto de 1901, no primeiro ano do século XX, na cidade maranhense de Coelho Neto, mas foi registrada em Caxias.

A idade avançada da idosa despertou nos familiares o interesse em buscar reconhecimento do Guinness Book, como a mulher mais velha do mundo. Até a última edição da publicação, em 2019, o título está com uma japonesa de 118 anos.

Ao G1, a família explicou que chegou a tentar reunir documentos, mas por não saberem como funciona o requerimento e o valor necessário para pedir o reconhecimento, acabaram desistindo.