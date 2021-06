A idosa Maria Diamantino Justino Venceslau, de 68 anos, esfaqueou e matou o marido, Manoel Antônio Venceslau, de 70 anos, na madrugada desta sexta-feira (18), por volta das 3 horas, enquanto ele dormia no Espírito Santo. A filha do casal, de 43 anos, chamou a polícia após acordar com o barulho.



Conforme relato aos militares, a mulher, que mora com os pais, levantou-se da cama e chegou ao quarto dos idosos, deparando-se coma mãe golpeando o pai com um facão na cabeça e no pescoço.

A filha garantiu no depoimento que o pai “não agredia a mãe”, mas informou que eles tinham “brigas normais como qualquer casal”. Maria e Manoel estavam casados há mais de 50 anos.

Questionada, a suspeita confirmou que não sofreu agressões do marido, disse que ele a xingava “às vezes, era ignorante” e que ela “não gostava” da postura dele. A idosa confessou o crime, foi presa em flagrante e levada à Delegacia Regional da Serra, próximo ao local do crime.

Fonte: O Tempo