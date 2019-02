Um idoso, de 76 anos, que estava a cavalo, foi atropelado por uma van na noite dessa terça-feira (12) na rodovia MG-050, próximo a São Gonçalo do Pará.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo disse que não conseguiu desviar.

A PRF explicou que o condutor da van de transporte de carga, que não teve a idade revelada, disse que seguia pela via quando, no km 117, o cavalo invadiu a pista e causou o acidente.

O idoso, que é morador do bairro Icaraí, em Divinópolis, teve fraturas no braço e na perna, e um corte na cabeça. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O cavalo sofreu um corte com o impacto da batida. O motorista da van não se feriu.