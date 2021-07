Dado como morto, um idoso de 71 anos foi salvo após se mexer dentro do saco plástico onde foi colocado. O caso aconteceu em Araguaína, no Tocantins. As informações são do G1.

A polícia foi acionada para atender um acidente com um homem que conduzia uma moto e teria sofrido um mal súbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do idoso no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) já estava a caminho quando os policiais e um repórter que cobria o caso perceberam que o idoso estava se mexendo dentro do saco plástico em que havia sido colocado.

Eles resgataram o homem e fizeram massagem cardíaca ao perceber que ele ainda tinha sinais vitais. O Samu foi novamente acionado e homem foi levado com vida ao Hospital Regional de Araguaína.