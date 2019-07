Um homem de 60 anos foi atropelado na manhã deste sábado (20), na avenida Sanitária, no Centro de Arcos.

De acordo com a equipe do Samu, a vítima estava consciente e se queixando de dores. O idoso foi medicado e encaminhado para o hospital da cidade.

Informações sobre o motorista e as causas do acidente não foram divulgadas.