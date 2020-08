Da Redação

Um idoso morador da rua Agostinho da Silva Lima, no bairro Rosário, em Formiga, tem vivido em condições graves de abandono.

Cego e cadeirante, segundo informações de vizinhos, o senhor Marco Antônio, que luta contra o câncer, conta apenas com ajuda de quem mora nas proximidades da residência dele, inclusive para a compra de alimentos e remédios, uma vez que os valores por ele recebidos por meio do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não estão sendo suficientes para cobrir tais gastos.

Alguns conhecidos buscaram uma vaga para o idoso no Asilo São Francisco de Assis, porém, a informação é de que não há vagas.

Sem informações sobre familiares, a administração municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano também foi acionada, mas até então nada foi feito.

Nessa segunda-feira (10), em contato com o Departamento de Comunicação, a informação é de que a situação do idoso será resolvida em breve. “A Secretaria de Desenvolvimento Humano já está em contato com uma clínica particular para recebê-lo. Os custos serão pagos com o benefício que ele tem (BPC)”.

Os vizinhos que tem zelado pela saúde e pelas mínimas condições de vida do idoso aguardam ansiosos pela resolução do caso para que o senhor Marco Antônio seja cuidado de maneira adequada, tendo suas necessidades de fato atendidas.

– Foto: Divulgação