Redação Últimas Notícias

Um acidente foi registrado na MG-050 pela Polícia Rodoviária Estadual de Formiga (PMRv) na sexta-feira (17).

Um automóvel Renault/Logan, de Belo Horizonte, seguia sentido BH/Pimenta, quando na altura do km 208, entre as cidades de Formiga e Córrego Fundo, o condutor de 72 anos, cochilou ao volante, perdeu o controle da direção do veículo e caiu em um buraco às margens da pista.

O idoso e a esposa dele de 69 anos tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu de Formiga. Já o filho do casal de 44 anos teve ferimentos leves e recusou atendimento médico.