Um idoso de 65 anos, ficou gravemente ferido após ter sido espancado no bairro do Rosário. A agressão ocorreu na manhã deste sábado (31), por volta das 7h, na Rua Francisco Frade, em Formiga.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para o atendimento da vítima.

Na ocasião, foi constatado que o homem estava com uma possível fratura na perna direita. Ele relatou que levou uma “voadora” do agressor e caiu na rua.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Santa Marta.

O autor da agressão fugiu do local e não foi informada a motivação do crime.

A redação do Portal Últimas Notícias entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência mas, até o momento, não obteve retorno.

