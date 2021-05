Um idoso de 79 anos foi detido em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos, na quinta-feira (29), em Nova Serrana.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a mãe da menina acionou a Polícia Militar (PM) e disse que a filha de 9 anos saiu para comprar pão de queijo e na volta, ao passar em frente à mercearia do idoso, foi puxada pelo braço por ele que passou a mão na vagina dela logo depois.

Em conversa com os policiais, a menina confirmou a versão relatada pela mãe e disse ainda que quando foi comprar o pão de queijo, o idoso a chamou e deu R$ 5 a ela, mas pediu que não contasse a ninguém.

Versão do idoso

De acordo com o BO, o idoso contou aos militares que a menina vai constantemente à mercearia dele e o “seduzia”, além de pedir dinheiro emprestado. No caso desta quinta, ele disse que não resistiu e passou a mão na menina, além de dar um beijo no rosto dela.

Diante do relato, o idoso foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia, juntamente com a menina e a mãe dela.

No BO consta ainda que o Conselho Tutelar foi acionado, mas que a polícia foi informada que por conta da presença da mãe, o acompanhamento da ocorrência pelo Conselho era dispensável.

Fonte: G1