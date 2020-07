Um idoso, de 75 anos, foi encontro morto dentro de casa na noite dessa quarta-feira (29), no bairro Santa Cruz, em Cláudio.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Matheus Luiz de Faria, a princípio não há indício de crime. O laudo pericial será concluído em até 30 dias.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Central de Regulação foi acionada para atender uma vítima de queimaduras na Rua G, no bairro Santa Cruz. Quando a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) chegou ao local, verificou que o idoso já estava sem vida.

A Polícia Militar explicou que vizinhos sentiram um cheiro de queimado vindo da casa da vítima, pularam o muro e encontraram o idoso caído na cozinha. Alguns alimentos estavam sendo preparados no fogão e segundo a PM, aparentemente, as chamas se propagaram no fogão.