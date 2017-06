Um idoso, de 78 anos, foi encontrado morto dentro de casa na noite desta sexta-feira (9), no bairro Quartéis, em Formiga. A Polícia Militar registrou o caso como latrocínio.

Segundo a PM, uma testemunha viu a vítima caída em cima do braço, no chão da cozinha, com uma mancha grande de sangue próxima ao corpo. Uma unidade do Corpo Bombeiro foi até o local, mas José Alencar Lima já estava morto.

Segundo os bombeiros, ele foi agredido. Uma pedra com manchas de sangue foi encontrada ao lado do corpo da vítima, que estava com um pano amarrado no pescoço e em um dos braços.

Segundo a PM, uma TV foi roubada e vários objetos da casa estavam revirados. A Perícia da Polícia Civil fez os trabalhos técnicos e liberou o corpo para uma funerária.

A PM segue em rastreamento, mas ninguém foi preso.