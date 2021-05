Um idoso de 61 anos foi atingido por 4 golpes de faca no fim da tarde desta segunda-feira (3).

Segundo informações preliminares, o responsável pelo crime seria o filho da vítima. A ocorrência foi registrada na rua Newton Garcia Cunha, bairro Novo Santo Antônio, em Formiga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve uma perfuração no tórax e três no abdômen.

O homem foi encaminhado para o hospital Santa Marta pelo Cobom.