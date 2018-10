Um idoso, de 82 anos, acionou a Polícia Militar de Iguatama e informou que um cidadão, chegou na residência dele na manhã de terça-feira (23) e relatou que havia problemas com o padrão de energia. O suspeito se identificou como funcionário da Cemig e estava com um crachá da companhia energética.

Em determinado momento, o idoso se descuidou e o cidadão furtou duas folhas de cheque da vítima.

A Polícia Militar orienta a população para que não autorize a entrada de estranhos nas residências, pois práticas como essas estão se tornando cada vez mais frequentes.

Não foi divulgado se o suspeito foi preso.

No Sul de Minas

Empresários e comerciantes de Varginha devem ficar atentos à atuação de estelionatários que utilizam o nome da Cemig em tentativas de extorsão e golpes.

A abordagem mais recente está sendo feita via telefone, quando o cliente é informado que é necessário realizar a troca do medidor ou que estaria com pendências junto à Cemig, e deve fazer contato por um número 0800 para regularizar a situação. Ao fazer contato pelo número informado pelos estelionatários, o comerciante é orientado a efetuar um depósito bancário na conta passada pelo criminoso para que a situação seja regularizada.