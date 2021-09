Durante Operação Batida Policial, a PM de Piumhi recebeu informações que um homem de 71 anos estava efetuando a venda de CNH na rodoviária e área central da cidade.

De imediato, as equipes realizaram rastreamento e abordaram o suspeito, e constataram que ele estava com 23 prontuários de indivíduos e provas de legislação do Detran/MG.

O homem relatou que oferta a CNH para as vítimas pelo valor de R$3.500, com a garantia que, após fornecer os documentos e efetuar o pagamento, a habilitação chega em 30 dias.

A Polícia localizou duas vítimas que reconheceram o homem e disseram ter efetuado pagamentos em dinheiro.