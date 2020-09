Um idoso de 62 anos foi preso na tarde desta terça-feira (1º), durante patrulhamento na altura do km 184 da MG-050.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, policiais de Formiga se depararam com um automóvel Ford/Fiesta, com placa de Campo Belo, seguindo sentido Divinópolis/Formiga, zigue-zagueando pela pista.

Durante abordagem, foi verificado que o condutor, natural de Itaúna, apresentava alguns sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico, olhos avermelhados e fala desconexa e, após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,65 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 16 vezes acima do permitido.

O homem relatou ter ingerido cerveja e conhaque durante a tarde em Itaúna. Ele foi conduzido para a delegacia de Formiga.