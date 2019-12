Um idoso de 75 anos foi preso nessa sexta-feira (14) em Santo Antônio do Monte, durante uma operação de combate a contrabando e descaminho.

A ação foi realizada entre a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu depois do cumprimento de mandados de busca e apreensão em um barracão, na zona rural do município.

O local era usado para fabricação e embalagens de produtos químicos.