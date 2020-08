Da Redação

Um homem de 60 anos passou cerca de duas horas amarrado após ser vítima de assalto na Comunidade de Paineiras, área rural de Arcos.

O homem foi agredido durante o crime, sendo necessário o acionamento do Samu para atendimento, o que ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira (21).

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos fez o atendimento do idoso. Ele estava consciente, com pressão arterial alterada, com escoriações nos braços e pernas, com sangramento no nariz e lesões nas costas e rosto.