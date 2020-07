Um idoso ficou ferido após ser atacado por um boi no Centro de Passos (MG). O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (23).

A Polícia Militar foi chamada por volta das 9h na rua Bernardino Vieira. O boi havia atacado o idoso de 72 anos.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com uma fratura na perna. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Antedimento (UPA) e transferido para a Santa Casa.

Moradores precisaram fechar os portões das casas para evitar mais ataques. O boi foi amarrado a um caminhão.

Os militares tentaram acionar o órgão responsável para retirada do animal, mas não conseguiram. Por conta do ataque e da falta de controle do boi, os policiais sacrificaram o animal na rua a tiros, com autorização do proprietário.

Ainda segundo a polícia, o boi ficava em um local que teve a cerca rompida. Não foi possível identificar se o rompimento da cerca foi em uma tentativa de furto ou aconteceu de forma natural.

Matéria do G1