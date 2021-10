Um idoso ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira (13) em Cristais.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado e foi informada que a vítima havia se ferido com uma serra elétrica, na rua José Ferreira dos Santos, bairro Morro do Eduardo.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Cristais fez o atendimento do homem, que estava consciente, com lesão na mão esquerda.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Campo Belo.