Um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (12) na BR-262, deixou uma vítima fatal. O acidente aconteceu na altura do KM 607.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Renault Clio, com placas de Patos de Minas, seguia no sentido BH, quando houve uma saída de pista.

O veículo era ocupado por quatro pessoas, sendo o motorista de 55 anos, um idoso de 89 anos e duas mulheres, que não tiveram as idades divulgadas.

As vítimas foram socorridas pela equipe de resgate de Triunfo Concebra e encaminhadas para a Santa Casa de Araxá, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.