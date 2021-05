Um idoso de 84 anos morreu carbonizado e outro de 70 anos ficou ferido em um incêndio que ocorreu em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, na madrugada deste domingo (9), na zona rural de Cafezal, em Matozinhos, na região metropolitana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMG) o órgão foi acionado para conter as chamas em dois dormitórios do centro de recuperação. Chegando ao local ,parte do fogo já teria sido contido pelos internos e funcionários do espaço.

Com o fogo controlado os bombeiros localizaram em um alojamento o corpo de um idoso carbonizado em cima de uma cama.

Em outro cômodo menos atingido pelas chamas os bombeiros localizaram outro idoso que estava com queimaduras nos pés. Este foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade em uma ambulância da própria clínica.