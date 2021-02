Nessa quinta-feira (11), um idoso, de 60 anos, morreu dentro de um veículo na Praça dos Expedicionários, no Centro de Campo Belo.

Segundo informações do Portal Campo Belo, ele estava acompanhando a esposa, que foi ao banco. O casal chegou no local por volta das 10h e ele permaneceu no veículo esperando a esposa, que estava na fila do referido banco.

Por volta de 12h, algumas pessoas que estavam próximas ao local, perceberam que a vítima estava dentro do veículo, aparentemente caída e desacordada, e acionaram o Samu.

Populares tentaram reanimar a vítima com massagem cardíaca até a chegada do Samu, porém, sem êxito. Quando a equipe chegou ao local, tentou reanimar a vítima, porém, o homem já estava em óbito.