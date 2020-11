Um idoso de 79 anos morreu e a esposa dele de 70 anos ficou gravemente ferida, após terem sofrido um ataque de cães da raça rottweiler em um sítio na comunidade do Cacoco do Meio, zona rural de Divinópolis, neste domingo (8).

De acordo com a Polícia Militar, o casal de idosos trabalhava como caseiros no sítio. Os cães são dos donos do sítio e eram criados pelas vítimas.

Os idosos chegaram a ser socorridos para o Hospital Santa Mônica. O idoso não resistiu e morreu a caminho do hospital. Segundo a polícia, o óbito foi atestado pelo médico de plantão.

A esposa dele foi internada com ferimentos graves nos braços.

O ataque

O ataque ocorreu no momento em que os idosos foram ao canil para alimentar os dois cães, como faziam diariamente. Na hora do ocorrido, além dos caseiros, os donos do sítio e outras pessoas estavam na propriedade.

A dona do sítio e um homem de 40 anos, que estava deixando a propriedade, viram o idoso caído na porta do canil e a esposa dele sendo atacada pelos cães. Na intenção de ajudar a vítima, o homem atropelou um dos cães que não resistiu e morreu no local. O outro animal foi contido e preso no canil.

Foi verificado que o idoso teve a panturrilha esquerda e o músculo do braço direito arrancados e estava com uma perfuração no pescoço. A esposa dele teve o braço dilacerado e estava com outros ferimentos pelo corpo.

Após o ocorrido, a perícia da Polícia Civil esteve no local. Foi verificado uma grande mancha de sangue em frente ao canil, pedaço de vassoura, pedaço de pau.

Proprietários do sítio

Os proprietários do sítio estiveram na delegacia. Um deles, um homem de 45 anos, disse que o casal trabalha na chácara há mais de seis anos, e que eles haviam adquirido os animais ainda filhotes. Os cães foram criados no sítio pelo casal e por ele.

Ele disse à PM que o casal era quem lidava com os animais todos os dias, pois moravam na propriedade. Inclusive, o homem disse que os animais eram soltos durante a noite para fins de segurança e recolhidos pela manhã.

