Um homem de 71 anos morreu em um acidente nessa segunda-feira (21), na BR-354, próximo a cidade de Candeias.

De acordo com informações, o José Moreira perdeu o controle direcional do veículo, que caiu em um barranco às margens da rodovia. Aparentemente a vítima teria passado mal, o que pode ter sido a causa do acidente.

A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito da vítima no local. A perícia técnica realizou os serviços de praxe.