A Prefeitura de São Gonçalo do Pará informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar o motivo pelo qual profissionais de saúde do Pronto Atendimento devolveram o corpo de um idoso para o Lar de Nazaré, onde ele morava.

O caso ocorreu nessa quinta-feira (16) depois que o paciente, de 91 anos, passou mal e foi levado até a unidade de saúde. Porém, ele não resistiu e, ao morrer, a médica pediu que levassem o corpo de volta para que o atestado de óbito fosse emitido na casa de acolhimento.

Em entrevista ao portal G1, a presidente do Lar de Nazaré, Nely de Souza Alves, contou que o idoso passou mal por volta das 5h30 e a cuidadora do lar acionou a equipe do Pronto Atendimento.

“A ambulância o buscou no lar, ele deu entrada às 5h40 com vida no posto de saúde, mas faleceu lá. A médica o mandou de volta para casa, morto, para que as cuidadores aguardassem o médico do Posto de Saúde da Família (PSF) ir lá para dar o laudo”.