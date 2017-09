Um idoso, que reside no bairro Vila Boa Vista, em Arcos, foi vítima de um golpe, na quarta-feira (30).

Segundo familiares, duas mulheres chegaram na residência da vítima e pediram para olhar o quintal, dizendo ser agentes de saúde, mas não estavam de uniforme.

Enquanto uma mulher distraiu o idoso no quintal, a outra entrou no quarto, furtou o cartão bancário, com a senha. Mais nada foi levado da casa. No banco, as mulheres sacaram R$1.020.

Na semana passada, um casal de idosos também foi vítima de um golpe.

De acordo com o boletim de ocorrências, o caso aconteceu no bairro Juca Dias, também em Arcos.

A mulher de 67 e o homem de 72 anos informaram que dois homens, afirmando ser funcionários da saúde, chegaram na casa deles e disseram que teriam de fazer o recadastramento dos idosos junto ao INSS e precisavam dos cartões deles.

Os idosos entregaram os cartões e as senhas aos suspeitos. As vítimas contaram que os autores aferiram a pressão delas e disseram que estava tudo bem.

Os indivíduos explicaram que iriam conseguir para eles uma ajuda de mais de R$200, para a compra de medicamentos.

Caso semelhante foi registrado pela PM de Japaraíba, no dia 24. Um homem de 80 anos relatou aos militares que foi abordado por um casal que se identificaram como fiscais de saúde pública.

Após várias perguntas a respeito de medicamentos, os indivíduos disseram que a vítima teria direito a um auxílio para custeio de medicamentos de uso contínuo não cedidos pela Prefeitura e solicitaram os seus documentos pessoais e cartão bancário.

Suspeitando de um golpe, o solicitante foi até a Policlínica, onde foi informado que os funcionários municipais não pedem dados bancários aos seus pacientes. Depois de dar falta de sua senha bancária, a vítima foi até uma agência e, ao tirar o extrato da conta, verificou que foram feitos três saques, totalizando R$4 mil.