Um carro foi parar no telhado de uma casa na tarde de sábado (11), em Itabirinha, cidade do Leste de Minas, a 112 quilômetros de Governador Valadares. A aterrissagem do veículo em cima do telhado aconteceu depois que o motorista praticou uma gentileza no trânsito, permitindo que um carro que vinha atrás do seu fizesse a ultrapassagem.

O motorista, 65 anos, contou aos policiais militares que atenderam ao chamado da vizinhança da casa atingida, que, ao permitir a ultrapassagem, seu carro entrou em um banco de areia que estava na lateral da pista da Avenida Prefeito Joel Heringer. Ele perdeu o controle da direção, voando na direção do telhado da casa. Com um corte na cabeça e sangrando muito e assustado, ele conseguiu sair do carro pela porta do passageiro.

Mas teve de ficar em cima do telhado esperando um vizinho trazer uma escada para ele descer e se refazer do susto. A casa atingida pelo carro está em construção e, como acidente aconteceu no fim de semana, não havia trabalhadores no local. A dona do imóvel contou aos policiais que ficou sabendo do acidente quando viu a foto do carro embicado sobre o telhado do sua construção, pelas redes sociais.

Ela conversou com o motorista e os dois fizeram um acordo: o idoso vai pagar todo o prejuízo assim que a dona do imóvel apresentar a ele um orçamento. O motorista, que é inabilitado, terá de comparecer ao Juizado Especial Criminal de Mantena, para esclarecer o incrível acidente e porque estava dirigindo o veículo sem permissão.