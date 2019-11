Redação Últimas Notícias

O formiguense Jair Caetano Leal, de 78 anos, sofreu um surto na manhã dessa terça-feira (5) e embarcou em um ônibus para a cidade de São Paulo/SP. De acordo com a família, o idoso que sofre de confusão mental e tem surtos de demência, aproveitou que a esposa estava lavando roupas e saiu de casa.

De acordo com a neta do formiguense, Vanessa Cristina, o senhor Jair chegou ao guichê da viação que faz a linha Formiga/São Paulo, comprou a passagem e embarcou no ônibus das 12h.

Vanessa conta que o avô já sofreu dois Acidentes Vascular Cerebral (AVCs), não lembra dos nomes dos familiares e não tem parentes em São Paulo. “Quando notamos o sumiço, fomos atrás dele. Chegamos na rodoviária pouco tempo após o ônibus ter partido. Ele viajou apenas com a roupa do corpo e pouca quantia em dinheiro”.