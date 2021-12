Um idoso de 71 anos morreu na manhã desse domingo (12) após cair da carroceria de um caminhão e ser atropelado, na Rua Pedro Simon, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar, no Vale do Itajaí.

Carlos Rogério da Costa, conhecido como Calinho Costa, estava vestido de Papai Noel e participava de uma ação para entregar de balas e presentes para crianças.

As equipes de resgate e ambulância do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Aos bombeiros, as pessoas informaram que um grupo estava na carroceria realizando a entrega de balas e brinquedos, quando a vítima caiu entre os rodados traseiros do caminhão. Os demais ocupantes do veículo não ficaram feridos.