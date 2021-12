Um idoso, de 61 anos, foi preso na segunda-feira (6) pela Polícia Civil depois de matar um homem por vingança. Ele teria viajado mais de mil quilômetros de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, até Rio Pardo de Minas, no Norte do Estado, para executar o crime, que aconteceu em 30 de julho deste ano.

O suspeito informou à Polícia Civil que agiu por vingança, uma vez que a vítima teria tentado matá-lo anteriormente com golpes de faca. Inicialmente, o idoso negou participação no crime, mas testemunhas o avistaram na cidade.

O idoso atirou na vítima com uma espingarda por um buraco na casa dela. A vítima morreu em função da lesão.

Segundo o delegado à frente do crime, o idoso teria sido visto no município dez dias antes do crime. O suspeito teria voltado para a cidade de origem no mesmo dia em que matou a vítima a tiros.