Os idosos do Lar Pousada dos Berto, em Arcos, foram surpreendidos com uma serenata feita no pátio da entidade, na tarde desse domingo (12).

A iniciativa faz parte do projeto Encantar que pretende nesse período de isolamento, levar música e alegria aos moradores.

Para o projeto acontecer, uma série de medidas foram tomadas: os cantores, no máximo dois, entram no pátio por um acesso restrito, não têm contato com os idosos, que permanecem nas janelas do prédio ou em uma sacada. Dos quartos, eles ouvem músicas que mudam o ambiente pacato que se transformou o lar devido à pandemia da Covid-19.

A ideia é que três vezes por semana, a serenata possa ser realizada no local. Para isso, a equipe do Lar precisa de músicos voluntários que possam fazer as apresentações no local. Os interessados que querem colaborar, podem entrar em contato pelo telefone 37-3351 1838 WhatsApp.