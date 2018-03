A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, da Prefeitura de Formiga, está convocando todos os idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiências, que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), para se inscreverem no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O prazo para cadastramento é até o dia 31 de dezembro deste ano, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), porém a Secretaria de Desenvolvimento Humano orienta não deixar a inscrição para a última hora, já que podem ocorrer impedimentos técnicos.

O atendimento está sendo feito de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 11h e de 13h às 16h, no Cras I, localizado à rua José Francino, 465, no bairro Rosário; no Cras II, que fica na rua Agostinho Teles de Castro, 320, no Nossa Senhora de Lourdes; no Cras III, situado à Rua Alexandre José de Oliveira, 102, no Souza e Silva, e no Cras IV, na rua Dico Lavinio, sem número, no Novo Horizonte.

Para realizar o cadastro ou recadastro no Cadastro Único, é necessário que os beneficiários apresentem documentos originais de todos os moradores da residência, visto que a inscrição é de ordem familiar. Os documentos necessários são: conta de energia (recente); carteira de trabalho (necessária para os maiores de 16 anos); holerite (contra-cheque – recente); comprovante de seguro desemprego; relatório detalhado de benefício – INSS (em caso de aposentados, pensionistas, auxílio-doença e maternidade e outros); CPF (necessária a apresentação do documento independentemente da idade); titulo de eleitor; carteira de identidade; certidão de nascimento e/ou casamento; declaração escolar (crianças/adolescentes de 06 a 17 anos) e certidão de óbito (quando for o caso de falecidos cadastrados). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3329-1819.