Na semana passada, a Sociedade Americana de Geriatria (American Gereiatrics Society) realizou um evento on-line que originalmente estava marcado para seu encontro científico anual, abalroado pela pandemia.

Na conferência virtual, foram apresentados três trabalhos relacionados a medicamentos. Idosos recebem um volume de prescrições maior do que qualquer outro grupo etário e, se remédios desempenham um papel fundamental para manter a saúde e o bem-estar dos indivíduos, também podem provocar problemas. A grande questão é: qual é o patamar seguro e benéfico?

Há uma extensa relação de drogas cuja utilização está associada ao risco de quedas: benzodiazepínicos, receitados para quem tem problemas de ansiedade e insônia; antipsicóticos, para dificuldades de comportamento que ocorrem no Alzheimer e outras demências; antidepressivos; opioides; anti-hipertensivos; e aqueles para baixar as taxas de açúcar no sangue, que podem levar a um quadro de hipoglicemia.

Zachary Marcum, professor de farmácia da University of Washington, em Seattle, apresentou um estudo promissor fruto do trabalho de pesquisadores dos Estados Unidos e da Holanda, que testou o motivo de alguns medicamentos para controlar a hipertensão levarem a um risco menor para demência. Esse efeito estaria associado à ação do hormônio angiotensina-II junto a receptores do organismo. Foram analisados os diagnósticos de demência de mais de 1.900 pessoas, entre 70 e 78 anos. A demência ocorreu em 5.6% dos indivíduos que utilizavam anti-hipertensivos que aumentaram a atividade do hormônio angiotensina-II, enquanto 8.2% dos diagnosticados com a doença se valiam de medicação que diminuía a atividade do mesmo hormônio. Com os ajustes de fatores de risco e histórico de saúde, os participantes que usavam medicamentos que aumentavam a atividade da angiotensina-II tinham uma taxa 44% menor de demência, ou seja, eles funcionariam como uma proteção para o cérebro. “Este é o primeiro passo para uma ´hipótese da angiotensina’, que pode se tornar uma estratégia de tratamento importante para idosos”, sintetizou.