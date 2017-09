As comemorações da Semana Florestal de 2017 pelo Governo de Minas serão realizadas no dia 21 deste mês com o Seminário “Florestas de Minas: restaurando nossas riquezas”. O evento é organizado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) que, anualmente, celebra o Dia Mundial da Árvore em 21 de setembro.

“O tema das comemorações em 2017 leva em conta que os recursos florestais são fontes de riqueza, seja pela prestação de serviços ambientais como pela possibilidade de geração de renda com seu uso econômico”, afirma o diretor-geral do IEF, João Paulo Sarmento.

O objetivo do evento é propor discussões técnicas sobre o desafio da restauração florestal. “Atualmente, um dos maiores desafios da gestão florestal em Minas Gerais é a implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA), que é um elemento trazido pelo Novo Código Florestal, em 2012, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade em Minas Gerais”, observa.

O PRA teve seu início com a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), cujo objetivo é a inclusão dos dados espaciais e de uso da totalidade dos imóveis rurais em um banco de dados. Em Minas Gerais, 99% do quantitativo de imóveis rurais já se encontram inseridas. “A próxima etapa é a análise e a regularização do passivo ambiental”, destaca Sarmento.

As novas Leis Florestais, federal e estadual, trouxeram alguns elementos que precisam ser discutidos de forma conjunta com os diversos atores, no sentido de encontrar um caminho que concilie a conservação de ecossistemas com o uso social e econômico no interior dos imóveis rurais. Alguns desses elementos são: a possibilidade de implantação de Sistemas Agroflorestais e manejo florestal em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL).

"Paralelamente, existe a necessidade de recomposição de Áreas de Preservação de Permanente e Reservas Legais, o que exige um grande esforço do governo e também dos proprietários rurais", completa.

Além das discussões técnicas, um dos objetivos do evento é comemorar os 55 anos do IEF completados em 2017. Para isso, será realizada uma homenagem aos servidores para reconhecer aqueles que contribuem e contribuíram na consolidação do Instituto no decorrer de sua história.

As inscrições para o Seminário “Florestas de Minas: restaurando nossas riquezas” podem ser feitas no Link: clique aqui. As vagas são limitadas.

Programação

Semana Florestal 2017

Data: 21/09/2017 (quinta-feira)

Horário: 9h

Manhã

9h – Boas vindas

9h20 – Abertura

Jairo José Isaac – Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

João Paulo Sarmento – Diretor Geral do IEF

Lançamento e exibição do Vídeo Institucional

Entrega da premiação aos servidores do IEF

10h10 – IEF, há 55 anos educando para a sustentabilidade e proteção da biodiversidade

Ricardo Cotini – Assessoria de Educação Ambiental e

Relações Institucionais – Assea/Semad

10h20 – Gestão de paisagem e governança

Hans Christian Schmidt – Projeto de Proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais – Projeto Promata II

10h40 – O processo de reparação do Rio Doce

Roberto Silva Waack – Fundação Renova

11h10 -Debate

12h – Intervalo para Almoço

Tarde

13h30 – Programa de regularização ambiental e seus instrumentos

Pedro de Almeida Salles – Serviço Florestal Brasileiro – SFB

14h – Adequação ambiental à Lei de proteção de vegetação nativa e

desenvolvimento sustentável do setor agropecuário

Rodrigo Carvalho de Abreu Lima – Agroicone: agricultura, energia

e sustentabilidade

14h30 – Sistemas agroflorestais como ferramenta para a restauração

ecológica

Patrícia Vaz – Mutirão Agroecológico

15h – Projeto conservador da Mantiqueira

Rubens Benini – The Nature Conservancy – TNC

15h30 – O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos

ou subprodutos florestais através do Sinaflor

André Sócrates de Almeida Teixeira – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama

16h – Debate

16h30 – Café mineiro de encerramento.