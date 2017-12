Quem quiser aproveitar o período natalino para conhecer os mais variados tipos de presépios montados em cidades mineiras vai poder contar com um guia on-line criado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG).

No guia, estão catalogadas as 295 montagens de 131 cidades mineiras com endereços e horários para visitação. “A iniciativa procura fortalecer os laços de parceria entre o patrimônio cultural, os municípios e o governo do Estado de Minas Gerais por meio do Iepha-MG”, afirmou a presidente do Iepha-MG, Michele Arroyo. ​

Os destaques deste ano, segundo o Iepha, são os municípios de Medina, no Vale do Jequitinhonha, com 44 presépios; Santa Luzia e Guapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com 19 montagens cada; Piranguçu, no Sudoeste Mineiro, com 15; e Rio Vermelho, na RMBH, com 14 montagens.

Em Minas, a tradição dos presépios está presente desde o século 18, com muitos deles montados nos chamados oratórios-lapinhas, encontrados nas regiões de Santa Luzia e Sabará.

O Circuito de Presépios e Lapinhas faz parte de uma ação de salvaguarda das Folias de Reis que, neste ano, foram reconhecidas como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado.