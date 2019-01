O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) tem concurso público aberto para a contratação de 22 professores efetivos. Há vagas para diferentes áreas, em cidades como Santa Luzia e Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Ipatinga, no Vale do Aço e Bambuí, no Oeste de Minas. Os salários podem chegar a R$ 10.058,92.

De acordo com o IFMG, a inscrição deve ser feita na página de concursos da instituição e tem um valor de R$ 201, para todos os cargos. As informações sobre o processo estão em oito editais (veja abaixo). É importante salientar que cada cargo tem seu próprio período de inscrições.

Ainda segundo o instituto, a carga horária é de 40 horas semanais, sob regime de dedicação exclusiva. O salário inicial é de R$ 4.463,93. Além disso, há auxílio alimentação, no valor de R$ 458,00. O rendimento pode subir e chegar a R$ 10.058,92 caso o candidato aprovado comprove títulos na área.

As vagas previstas estão distribuídas nos campi do IFMG nas cidades de Bambuí, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ponte Nova e Santa Luzia.

Confira editais do IFMG

Edital 95/2018 – professor Campus Bambuí

1 vaga para Língua Portuguesa e Literatura

1 vaga para Química

1 vaga para Ciências Biológicas

3 vagas na área de Medicina Veterinária

Período de inscrições: 24/12/2018 a 03/02/2019

Edital 94/2018 – professor Campus Ipatinga

2 vagas para área de Engenharia Elétrica

Período de inscrições: 24/12/2018 a 28/01/2019

Edital 97/2018 – professor Campus Ponte Nova

1 vaga para a área de Língua Portuguesa

Período de inscrições: 02/01 a 04/02/2019

Edital 01/2019 – professor Campus Ibirité

4 vagas para área de Engenharia de Controle e Automação

1 vaga para área de Eletrônica

1 vaga para área de Engenharia Mecatrônica

2 vagas para área de Energias Renováveis e Eletricidade

Período de inscrições: 07/01 a 06/02/2019

Edital 02/2019 – professor Campus Itabirito

1 vaga para área de Química

1 vaga para área de Eletrônica

Período de inscrições: 03/01 a 01/02/2019

Edital 03/2019 – professor Campus Ouro Branco

1 vaga para área de Engenharia Metalúrgica

Período de inscrições: 05/01 a 05/02/2019

Edital 04/2019 – professor Campus Governador Valadares

1 vaga para área de Física

Período de inscrições: 09/01 a 07/02/2019

Edital 05/2019 – professor Campus Santa Luzia

1 vaga para área de Design de Ambientes/Interiores

Período de inscrições: 09/01 a 07/02/2019