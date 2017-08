O IFMG Formiga abrirá nesta quarta-feira (9) as inscrições para o processo seletivo, destinado à seleção e classificação de candidatos a estágio obrigatório do curso de biblioteconomia. As inscrições vão até o dia 18 deste mês.

Os interessados poderão fazer as inscrições nos horários de atendimento do Setor de Gestão de Pessoas e Auditoria Interna, situado no bloco A do IFMG Formiga, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h.

São disponibilizadas duas vagas para carga horária de 30 horas semanais. O candidato deve estar cursando o 5º ou 6º períodos da graduação em biblioteconomia, devidamente comprovado.

O processo seletivo simplificado compreenderá três etapas: I- análise do histórico escolar; II- análise do currículo. III- entrevista, conforme cronograma disponível no edital.

O resultado final, com a pontuação e classificação dos candidatos, será publicado no site da instituição, www.formiga.ifmg.edu.br, a partir de 24 de agosto.

Para esclarecimentos de dúvidas pertinentes a este processo seletivo, o candidato deverá encaminhar e-mail exclusivamente para: gestaodepessoas.formiga@ifmg.edu.br.